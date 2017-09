premium

Gewonde door brute overval in seniorencomplex

28 min geleden

BLADEL - Een 87-jarige vrouw is donderdagochtend ernstig gewond geraakt door een overval in een seniorencomplex in het Noord-Brabantse Bladel. Het slachtoffer werd in haar appartement bruut overvallen. Ze ligt met ernstig letsel in het ziekenhuis, aldus een politiewoordvoerder. Of er buit is meegenomen, kon hij niet zeggen.