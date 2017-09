premium

Mogelijk intocht Belgen bij ramp in Tihange

49 min geleden

MAASTRICHT - De Veiligheidsregio’s in Limburg houden rekening met een uittocht van Belgen in geval van een ramp bij de kerncentrale in Tihange. Mogelijk zullen omwonden van de centrale per auto via de A2 de wijk nemen naar Nederland. Deze auto’s moeten dan aan de grens bij Eijsden worden afgespoten en ontsmet.