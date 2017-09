Gecrashte coureur Zandvoort overleden aan verwondingen

De Fransman crashte aan het einde van de eerste ronde van het Masters Historic F1 Championship. Het was meteen duidelijk dat Ferrer er bijzonder slecht aan toe was. In een officiële verklaring maakte het circuit bekend dat de hobby-coureur moest worden gereanimeerd. Zijn wagen brak door de klap in drie stukken.

Ferrer werd overgebracht naar het traumacentrum van het Amsterdamse VU-ziekenhuis. Hier is hij donderdag alsnog overleden. De FIA heeft een officieel onderzoek ingesteld naar het ongeluk.