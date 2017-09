premium

Ministerie mailt Nederlanders in orkaangebied

52 min geleden

DEN HAAG - Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft Nederlanders in het orkaangebied een mail gestuurd met informatie over wat ze het beste kunnen doen. De mail is gezonden aan mensen die zich hebben geregistreerd via nederlandwereldwijd.nl. Het ministerie roept iedereen die in het orkaangebied is op zich via deze link bekend te maken.