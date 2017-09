Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

’Plunderingen op Sint-Maarten’

49 min geleden

PHILIPSBURG - Op Sint-Maarten zijn plunderingen geweest. Dat bevestigt luitenant-ter-zee Egbert Stoel op NPO Radio 1. Hij is vanaf het Maritiem Hoofdkwartier op Curaçao betrokken bij de noodhulp. Stoel kan niets zeggen over doden en gewonden in het Nederlandse deel van het eiland.