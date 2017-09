’Ze zwaaien hier met machetes’

Onder meer Nederlandse inwoners Paul Boetekees en Ebo Keuning slaan alarm. „Het lijkt wel of de Nederlandse regering de ernst nog steeds niet inziet. We moeten nu hulp krijgen en niet over dagen. Er is tekort aan alles. De situatie is zeer zeer ernstig”, zeggen ze.

Met name het noordelijke Franse deel van Sint-Maarten is volgens hen door Irma weggevaagd, met naar schatting honderden doden en gewonden. „De Nederlandse kant ziet er wat beter uit, maar ook daar zijn duizenden daklozen.”

Beide mannen, respectievelijk hotelier en jurist, hebben de monsterorkaan overleefd door met lotgenoten uren te schuilen in een kelder en badkamer met matrassen voor deuren en ramen. Toen ze weer buiten kwamen, betraden ze naar eigen zeggen een apocalyptische hel.