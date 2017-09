Rampenfonds geeft 2 miljoen voor wederopbouw

Belangenorganisaties kunnen een aanvraag indienen voor een bijdrage. Dat zegt een woordvoerder van het Rode Kruis, een van de deelnemende organisaties van het rampenfonds.

Het Nationaal Rampenfonds bestaat sinds 1935. Het werd opgericht om te helpen bij het lenigen van noden door (natuur)rampen. Het fonds was onder meer actief bij de watersnood in het midden en zuiden van Nederland in 1994, de orkanen Luis (1995) en George (1998) op Sint-Maarten en bij de vuurwerkramp in Enschede (mei 2000).

Het vermogen van het Nationaal Rampenfonds is opgebouwd uit giften die al dan niet per testament bij het fonds zijn binnengekomen en uit rente over het vermogen. Er is op dit moment geen actieve fondsenwerving. Wie geld wil geven voor hulpverlening in het Caribisch gebied, kan dat doen op giro 5125 van het Rode Kruis.