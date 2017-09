Kabinet pareert kritiek: ’Wij namen het gevaar serieus’

Den Haag doet al het mogelijke om het eiland te helpen en was, zelfs meer dan het lokale bestuur, bezig met voorbereiding voor de orkaan. Dat is de boodschap van minister Plasterk (Koninkrijksrelaties) nadat hem de kritiek werd voorgelegd van eilandbewoners.

Op Sint-Maarten, een zelfstandig land in het Nederlandse koninkrijk, wordt vaak schouderophalend gedaan over de dreiging van de zoveelste orkaan, zegt de PvdA-bewindsman. „Ze hebben de neiging om er laconiek mee om te gaan.”

’Doen we nooit’

Nederland drong er volgens de minister hem juist bij het lokale bestuur op aan om het gevaar deze keer buitengewoon serieus te nemen. En over de voorbereidingen vanuit Nederland zegt hij: „We hebben er honderd man naartoe gestuurd. Dat doen we anders nooit. Er wordt daar nu met man en macht gewerkt.”

Dat het eiland een zelfstandig land binnen het koninkrijk is, lijkt voor het kabinet momenteel niet te tellen. Belangrijker is nu dat we allemaal in het Koninkrijk der Nederlanden wonen en zo allemaal Nederlanders zijn, is de boodschap van de ministers. „Ons koninkrijk is zwaar getroffen”, zei premier Rutte dan ook. Hij riep iedereen op om gul te geven aan de actie van het Rode Kruis voor het eiland.

Toekomst ongewis

Of Den Haag op lange termijn ook bijdraagt aan de wederopbouw van het land, kon Rutte nu nog niet zeggen. „We kunnen ons niet de luxe veroorloven om een diepgaande analyse te maken over de wederopbouw.” Rutte wil nu focussen op de noodhulp die nog maar mondjesmaat het eiland kan bereiken door verwoeste havens en het vliegveld dat in puin ligt.

Den Haag tast vanwege de beperkte communicatie met het eiland in het duister over wat er precies gebeurt. Er was gisteravond één dodelijk slachtoffer bevestigd, maar dat is gebaseerd op een een incompleet beeld. Het aantal doden en gewonden kan oplopen als de communicatie weer op gang is. De bewindsman bevestigt dat er momenteel plunderingen zijn en een ’grimmige sfeer’ hangt.

