Gesteggel over panden Duinrell

Vorig jaar besloot Wassenaar de regels aan te passen in een plan om het cultureel erfgoed veilig te stellen voor het nageslacht in het lommerrijke villadorp. In het plan staan regels over wat er aangepast mag worden aan historische gebouwen, welke bouwregels gelden en hoe het gebruikt mag worden.

Ook geldt dat voor vier gebouwen op het terrein van Duinrell. Het gaat om de Oranjerie, het Duinhostel, het Kantoor en de Boerderij. Bij Duinrell is dat in het verkeerde keelgat geschoten. Het attractiepark voelt zich beknot door de gemeente nu die er een cultuurhistorische bestemming eraan heeft gegeven.

Duinrell is bang dat die bestemming haar in de toekomst beperkt als ze die gebouwen wil aanpassen of uitbreiden. Een welstandscommissie gaat zich er dan tegenaan bemoeien. Voor het attractiepark wordt het dan moeilijker om een vergunning te krijgen. Volgens Duinrell gaat dat te ver. „We hebben hierover eerder gesprekken gevoerd met de gemeente, maar uiteindelijk kom je dan tot een punt dat het hoogste rechtsorgaan een oordeel moet geven”, aldus Duinrell-eigenaar Philip van Zuylen van Nijevelt.

Het attractiepark vindt dat ook de gemeente een stem moet hebben en van het advies moeten kunnen afwijken. „Het gaat maar om een klein puntje van ons park, maar het kan grote gevolgen hebben als we willen veranderen”, aldus Van Zuylen van Nijevelt. „We hebben het onder meer over een duinhostel dat vroeger een jeugdherberg was en een gebouw dat een stal was voor paarden met koetsen.”

Van Zuylen van Nijevelt: „Als een welstandscommissie een oordeel geeft over plannen dan is het bindend. We kunnen dan niks meer.” Volgens Van Zuylen wordt er dan alleen gekeken naar de impact op de cultuurhistorische waarde en niet op het bedrijf. „Terwijl het juist voor een bedrijf als Duinrell essentieel om te blijven vernieuwen voor onze bezoekers.” Van Zuylen heeft goede hoop de zaak tegen de gemeente te winnen. De gemeente wil niet reageren, omdat de zaak onder de rechter is.

Duinrell is overigens niet de enige die bezwaar heeft gemaakt tegen het plan van de gemeente. Ook een bewoonster aan de Pieter Twentlaan is niet bij dat haar huis de stempel architectuurhistorische waarde heeft gekregen. Zij is ook naar de Raad van State gestapt. Binnen een jaar volgt een uitspraak.