Proces ’vergismoord’ in maart behandeld

Latumahina (31) werd op 8 oktober vorig jaar in het bijzijn van zijn vriendin en tweejarig dochtertje onder vuur genomen in een parkeergarage in Amsterdam-West. Hij stierf ter plekke. De vrouw raakte zwaargewond, het kind bleef ongedeerd.

Vermoedelijk is Latumahina slachtoffer geworden van een persoonsverwisseling. Het vermoedelijke doelwit van de schietpartij woonde in hetzelfde appartementencomplex en reed in eenzelfde soort auto als de dj. In maart werden zes verdachten tussen 30 en 45 jaar oud aangehouden.

Verslaggever Jelmer Geerts is in de rechtbank en twittert hierover.

Tweets by @JelmerGeerds