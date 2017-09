Notaris verdacht van criminele activiteiten

Hij zou hebben meegeholpen met het witwassen van crimineel geld. Bovendien heeft hij mogelijk officiële documenten vervalst en meldde hij ongebruikelijk transacties niet bij het officiële financiële meldpunt (FIU-NL). Dat is verplicht voor ’poortwachters’ als banken, accountants, belastingadviseurs en notarissen en is bedoeld om witwassen te bestrijden.

Onderzoek

De man kwam in beeld in verschillende politie-onderzoeken, waarbij hij kennelijk als notaris zijn diensten inzette voor criminelen. Het team heeft de woning en het kantoor van de notaris doorzocht. Daarbij zijn administratie, gegevensdragers en ruim 12.000 euro aan contant geld in beslag genomen.

Bij de doorzoeking was de ringvoorzitter van notarissen in de regio en de rechter-commissaris aanwezig. Volgens het kantoor zijn daar mogelijk documenten tussen waarvoor verschoningsrecht geldt. De rechter-commissaris heeft ze daarom in beslag genomen en die zal besluiten of de stukken kunnen worden gebruikt in het onderzoek.

Het politie-FIOD-team richt zich op de georganiseerde misdaad en het witwassen van geld door middel van financiële constructies.