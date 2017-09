Masmeijer wordt verdacht van grootschalige cocaïnesmokkel via de haven van Antwerpen. Er is zeven jaar cel tegen hem geëist. Masmeijer was in de jaren tachtig en begin jaren negentig een bekend presentator van de NCRV. Hij presenteerde shows als de Holidayshow en Dinges. Toen hij van de televisie was verdwenen, ging hij in België de horeca in.

Op woensdag zal de nieuwe uitspraakdatum bekendgemaakt worden.