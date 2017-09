Duiker gereanimeerd bij sluizencomplex Driel

De hulpdiensten rukten volgens een woordvoerster massaal uit toen het contact met de duiker onder water verdween. Er is meer dan een uur naar de man gezocht. Een traumahelikopter landde in een naburig weiland. Om de man te bevrijden moest een schuif in de sluis even omhoog, aldus Rijkswaterstaat.

Renovatie sluizencomplex

Rijkswaterstaat is bezig met de renovatie van het sluizencomplex, dat ook wel ’de kraan van Nederland’ heet. Bij Driel wordt het rivierwater over Nederrijn, Lek en IJssel verdeeld. Ook het IJsselmeer krijgt water vanuit Driel.

Omdat de dienst net is gestart met het vervangen van schuiven in de sluis, moet er ook onder water worden gewerkt. Hoe de duiker bekneld kon raken is nog niet bekend. De Inspectie SZW (de voormalige Arbeidsinspectie) stelt een onderzoek in.