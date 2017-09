Kamers Sint-Maarten nog te boeken

Grote delen van het eiland liggen in puin, plunderingen zijn in volle gang en het vliegveld is onbegaanbaar, maar de Amsterdamse reiswebsite Booking.com biedt komend weekend nog volop ’superdeals’ aan in het getroffen gebied. Zoals in het tweesterren hotel Alicia’s Inn; met gratis WiFi en nog eens 10 procent extra korting.

En dat is het moment dat José, die volgens de Amerikaanse orkaandienst NHC wordt geschat op een orkaan van de derde categorie, met windsnelheden van 200 km/u en sneller het eiland bereikt.

Booking.com zegt in een reactie het hotelaanbod op Sint-Maarten niet offline te halen. Loes Bruin adviseert klanten van Booking die een kamer hebben geboekt op het eiland, of die willen boeken, contact op te nemen met de klantenservice.