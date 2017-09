Slachtoffers Sint-Maarten moeten snel weg

„De stroomvoorziening is uitermate fragiel. Operatiekamers hebben onder water gestaan. Het is geen regulier ziekenhuis meer. Maar er is know-how aanwezig.”

Er is nieuwe informatie over slachtoffers. „De getallen van gisteren zijn niet de getallen van vandaag. Ik weet dat er mensen in het ziekenhuis op de IC liggen, en dat die zijn overgebracht naar St. Eustatius, en vervolgens naar Curaçao gaan.”

„Ik heb ook begrepen dat er 65 dialyse-patiënten zijn. We hebben contact met dertig van hen. Ze moeten zo snel mogelijk elders worden opgevangen.”

Vliegveld

De landingsbaan op het vliegveld van Sint-Maarten is schoongemaakt. Het personeel van de Zr. Ms. Zeeland heeft de landingsbaan schoongemaakt. Er zijn op dit moment geen voorzieningen, om bijvoorbeeld de lading uit het vliegveld te maken. Ook de ’air traffic control’ ontbreekt.

„Het vliegveld is bereikbaar voor militair transport, en daarmee is ook veel gezegd”, vertelt Oppelaar. „De beschikbaarheid is beperkt. Je hebt bijvoorbeeld geen stroom, dus ’s nachts is de strip al niet bereikbaar.”

Kritiek

Defensie benadrukt dat de sfeer ’grimmig’ is op het eiland, en dat er is geschoten. „Maar het geweld is niet structureel.”

Net als de regering, probeert ook Oppelaar de kritiek dat er niet genoeg is gedaan voor Sint-Maarten, te pareren. „We hebben de storm niet afgewacht. We hadden al mensen ter plaatse. (...) Nu hebben we al veel mensen in dat gebied. Je moet oppassen dat je niet elkaar voor de voeten gaat lopen.”

Niet weg

Naar verwachting zijn de 200 militairen die nu op Sint-Maarten zijn, nog niet snel thuis. „Gelet op de schade - die is enorm - zullen we de komende tijd nog zeer betrokken zijn”, aldus Oppelaar.

Na ’José’ zullen de militairen weer bekijken welke hulp er gegeven kan worden. „Maar we moeten wel de veiligheid van hulpverleners en militairen goed in ogenschouw nemen. Zaterdagnacht zal José binnenkomen. U begrijpt dat we gedurende de storm geen vliegtuigen kunnen invliegen, bijvoorbeeld.”