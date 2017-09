Rechter moet vastgoedhandelaar Lips informeren

De onderzoeksrechter weigerde vanaf juli nog informatie naar het fax- en e-mailadres van Lips te versturen, omdat de vastgoedman zelf naar het buitenland is vertrokken. De rechter-commissaris vond zijn maatregel gerechtvaardigd, onder meer omdat Lips in Dubai onder zijn aanhouding uitkomt. In Nederland loopt een arrestatiebevel tegen Lips, onder meer omdat hij onvoldoende meewerkt aan de afwikkeling van de faillissementen.

Lips kwam tegen het besluit in beroep en de rechtbank geeft hem nu gelijk. De rechtbank vindt dat de rechter-commissaris geen rol heeft in de inbewaringstelling. De actie van de rechter-commissaris is eigenlijk een sanctie tegen Lips. Maar zo’n sanctie bestaat niet in de Faillissementswet, stelt de rechtbank.

De vastgoedmiljonair vond dat het beginsel van hoor en wederhoor wordt geschonden als hij geen inlichtingen meer krijgt over zijn privéfaillissement en het faillissement van enkele van zijn bedrijven. Lips kan dan niet (tijdig) antwoorden op brieven en beschikkingen en dat wettelijk recht heeft hij wel, aldus de rechtbank.

Lips’ advocaat Hans Hoeksma is blij met het besluit van de rechtbank over dit principe.

De vastgoedhandelaar werd enkele jaren geleden failliet verklaard, omdat hij voor meer dan 100 miljoen euro in het krijt stond bij meerdere banken. Hij bracht onder meer SNS Bank in de problemen. Het emiraat Dubai heeft geen uitleveringsverdrag met Nederland.