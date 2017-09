Massaal in de file tijdens eerste herfstspits

De lange files zijn het gevolg van flinke regenval. Ook gebeurden relatief veel aanrijdingen: de VID telde er sinds het middaguur al 55, volgens de dienst grofweg een derde meer dan op een doorsnee vrijdagmiddag. Veel van die aanrijdingen gebeurden door aquaplaning, gladheid door water op de weg.

Automobilisten tussen West-Brabant en de grote rivieren kregen volgens de VID de langste files te verduren.

Rond Dordrecht kwam het verkeer hopeloos vast te staan op de A16, meldde de ANWB. Die telde in totaal 530 kilometer file, N-wegen inbegrepen. „Dat is ongeveer twee keer zoveel als normaal op vrijdag”, licht een woordvoerder toe. Doordat bij Hendrik-Ido-Ambacht iemand onwel was geworden en medische hulp nodig had, kwam het verkeer richting Rotterdam daar nog vaster te staan.