Noodkreet verstomt: ’Nu sixpackje bier gekregen’

„Eindelijk zien we wat mariniers op straat. Dat gaat de goede kant op. Het is nog steeds een beetje chaotisch. Mensen doen hun ding om zich te beschermen. Het is regelmatig hard aan het regenen, wat weer andere problemen met zich meebrengt. Er komen muggen. Dat gaat mensen ziek maken. Maar de eerste chaos is voorbij”, aldus Berman, die in het gezelschap van een vriend verkeert.

Gisteren stuurde hij, via familie, een onheilspellende audio-boodschap. „Het is hier niet veilig. Overal wordt geplunderd. Groepjes mensen zijn aan het jatten. Die zijn gewapend: sommigen met vuurwapens, anderen met messen. Het is ieder voor zich.”

Bier

De komst van militairen uit Nederland lijkt dus te helpen. Wel moet de communicatie op gang komen en blijven klusjesmannen broodnodig. Voorlopig haalt Berman zelf de handen uit de mouwen. Hij helpt waar mogelijk. „Mensen met baby’s die geen water hebben. En je moet een soort halve burgerwacht oprichten om je eigendommen te beschermen. Mensen scheuren hier de boel uit elkaar om eten te jatten. Maar nu komt er meer structuur.”

Bovendien heeft een buurman een sixpackje bier gegeven. „En een slof sigaretten. Maar om een lang verhaal kort te houden: het is verschrikkelijk.”