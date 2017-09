’Orde Sint-Maarten steeds meer onder controle’

„Morgen vlieg ik nog eens honderd mariniers naar binnen. Dus dat is binnenkort toch een aanzienlijke hoeveelheid extra mankracht die we kunnen inzetten bij het handhaven van de openbare orde”, zei Vin, de Commandant der Zeemacht in het Caribisch gebied.

Volgens de commandant is de openbare orde „steeds meer onder controle aan het raken”. Maar nog altijd zijn er berichten over plunderingen. Een hotelmanager maakte in Nieuwsuur duidelijk dat hij zich bijzonder onveilig voelde. Hij zei nog geen militair te hebben gezien en schetste het beeld dat overvallers vrij spel hebben. „Ik heb maar één ding nodig en dat is iemand met een geweer voor de deur”, zei hij.

De lokale krant The Daily Herald meldt dat diverse hotels al ten prooi zijn gevallen aan plunderaars. Politieagenten en mariniers grepen in bij het hotel in de plaats Pelican en arresteerden vijf mannen, schrijft de krant. De politie heeft de bevolking verzocht binnen te blijven. Officieel is een uitgaansverbod van kracht.

De Vin erkent dat het vooral ’s nachts „grimmig is geweest”. Hij benadrukte verder dat het handhaven van de orde niet de verantwoordelijkheid is van de mariniers, maar van de lokale autoriteiten op Sint-Maarten. „Wij ondersteunen daarin.” Sint-Maarten is een zelfstandig land binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Volgens de commandant verloopt de samenwerking met de lokale politie ’uitstekend’.