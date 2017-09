premium

Haags sportfeest valt in het water

19 min geleden

DEN HAAG - Door de hevige regenval in de regio Den Haag is een groot sportfestijn van supermarktketen Albert Heijn en sportkoepel NOC*NSF afgelast. Voor het evenement, dat voor zaterdag en zondag in het Haagse Zuiderpark gepland stond, waren vele duizenden kaarten verkocht. Maar het festivalterrein is onbegaanbaar.