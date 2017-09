Jongen mishandeld door grote groep Breda

Tijdens het gevecht wordt een van de jongens, Nordin, die de klappen uitdeelt aangemoedigd door zijn vrienden om door te slaan. „Lekker Nordin, lekker Nordin, lekker Nordin!" Tegelijkertijd incasseert het slachtoffer harde klappen van andere leden van de groep, ook als hij uiteindelijk op de grond ligt.

In het filmpje is goed te zien hoe het slachtoffer is toegetakeld. De maker van het filmpje zegt nog: „wow, check zijn hoofd! Wow, dik. Scan zijn hoofd.” De filmer zoekt Nordin na de vechtpartij nog even op en complimenteert zijn vriend. „Je gaf hem vuisten maat”, klinkt het bewonderend.

De kennis van de familie van het slachtoffer heeft laten weten dat de politie ermee aan de slag gaat.