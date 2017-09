Door werkzaamheden was de vertraging in de loop van de middag voor het verkeer opgelopen tot ruim een uur. Ook op de lokale omleidingsroute is veel verkeershinder.

Meldingen dat mensen keren op de #A58 bij #Kapelle & #Vierwegen om niet in de file terecht te komen! Doe dit NIET! Levensgevaarlijk gedrag! — Politie_Zeeland (@Politie_Zeeland) September 9, 2017

Rijkswaterstaat roept weggebruikers op om te rijden via de Zeelandbrug of via de Westerscheldetunnel, die tolvrij is zaterdag.