Toeristen terug naar ramphotels

De Nederlanders zijn vanochtend met busjes naar het vliegveld gebracht, net als honderden gestrande mensen van andere nationaliteiten. „Op de luchthaven vliegen Amerikaanse Hercules-toestellen af en aan om hun burgers in veiligheid te brengen. Er is zelfs een Canadees passagiersvliegtuig aangekomen en vertrokken om Canadezen te repatriëren. We zien ook andere charters om reizigers mee te nemen. De Nederlanders blijven staan”, zegt Dick Algra.

De gepensioneerde KLM-captain is met zijn vrouw Kitty op vakantie in Sint-Maarten, heeft orkaan Irma overleefd, maar wil nu zo snel mogelijk weg. „Nederlandse burgervliegtuigen krijgen volgens onze informatie geen toestemming van Den Haag om te landen op Sint-Maarten. Als dat klopt, is dat even schandalig als onbegrijpelijk”, vindt Algra.

Hij heeft even contact met De Telegraaf, terwijl alle Nederlandse toeristen op het vliegveld weer in busjes worden geladen om terug te keren naar alle ellende die monsterorkaan Irma heeft achtergelaten. Orkaan José zal vannacht iets ten noorden van het verwoeste vakantie-eiland voorbijtrekken met opnieuw een harde wind en heel veel regen.

Foto: Telegraaf

„Maar nu is het nog prima weer. Als piloot stel ik vast dat iedere ervaren vlieger hier makkelijk zelf op zicht kan landen en opstijgen, ook al is de luchtverkeersleiding niet operationeel. De baan ziet er picobello uit en er zijn nog genoeg faciliteiten om passagiers in te laden. Een raadsel waarom Nederland dat niet toelaat”, laat Algra woedend weten.

Reisorganisatie TUI bevestigt de barrières die de Nederlandse overheid opwerpt om landgenoten uit Sint-Maarten te evacueren. „Wij hebben in de regio allang vliegtuigen klaarstaan, maar we mogen gewoon niet vliegen. Het is onduidelijk waarom niet. Vliegtechnisch zijn er vandaag in ieder geval geen problemen”, aldus de woordvoerster.

Volgens haar begint er na lang aandringen bij het Nederlandse ministerie wel ’schot te komen’ in de toestemming om alsnog op Sint-Maarten te landen om Nederlanders op te halen. „Helaas lukt dat niet meer voor de nieuwe storm. Zodra José voorbij is, zullen we een vliegtuig naar het eiland dirigeren.”