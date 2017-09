Rutte waarschuwt plunderaars Sint-Maarten

Hij bevestigt verhalen van ooggetuigen dat de situatie op het eiland nog steeds niet onder controle is. „De situatie is nog steeds grimmig. Dat bevalt ons niet.”

Er zijn nog extra manschappen onderweg naar Sint Maarten, waar de lokale autoriteiten inmiddels de noodtoestand hebben uitgeroepen. Rutte stelt dat er mogelijk na maandag wordt besloten om extra militairen vanuit Nederland in te vliegen.

Megafoons

Vanavond treft orkaan José het eiland. Minister Plasterk (Koninkrijksrelaties) stelt dat de storm met windkracht 8 het noordwestelijke deel van Sint Maarten zal passeren. „Bewoners worden gewaarschuwd via de lokale politie met megafoons, flyers en via de radio”, zegt de bewindsman na spoedoverleg in het Nationaal Crisis Centrum in Den Haag.

Komende dinsdag is er een extra Rijksministerraad, morgen is er wederom spoedberaad in het crisiscentrum. Koning Willem-Alexander en Plasterk gaan morgen naar Curaçao. Het is nog niet duidelijk wanneer de koning naar de getroffen eilanden kan.