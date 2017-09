’Gelukkig meer politie op de weg op het eiland’

Berman zegt in het audiobericht, dat De Telegraaf via zijn familie kreeg doorgestuurd, dat het afwachten is wat José gaat aanrichten. „Daarna zien we wel. Gelukkig is er nu veel meer politie op de weg en dat is een hele goede zaak.”

Hij benadrukt dat het belangrijk is dat de schepen weer gaan varen. „De Nederlandse rederijen willen gaan varen, maar dat is nog niet gebeurd. Ik probeer de onderlinge verbinding op gang te zetten hier.”

Maar eerst moet José nog langskomen. „Morgen kijken we wat de schade is, dan gaan we daarna weer verder met opruimen.”