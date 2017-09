Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Eerste Groninger Museumnacht uitverkocht

Gisteren, 23:22

GRONINGEN - De eerste Groninger Museumnacht is een onverwacht succes. Dat zegt een woordvoerster van het Groninger Museum, een van de vijf deelnemende musea. Met 3500 bezoekers is het evenement uitverkocht. „We hadden niet verwacht dat het zo druk zou zijn, we zijn er beduusd van”, aldus de woordvoerster.