’Mogelijke schietpartij Alphen aan den Rijn’

Onderzoek moet uitwijzen of het daadwerkelijk om een schietincident gaat of om een vechtpartij. De slachtoffers hebben geen schotwonden. Eén van hen heeft letsel aan zijn hoofd.

Het gebied rondom de avondwinkel is door de politie ruim afgezet. Het zou hebben plaatsgevonden in het appartementencomplex boven de avondwinkel en het Thaise en Japanse restaurant. In het complex is een bloedspoor aangetroffen.

De politie doet verder onderzoek naar het incident dat plaatsvond op de Prins Bernhardlaan. Een aantal bewoners van het studentencomplex zegt schoten gehoord te hebben.