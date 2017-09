KNMI: Zware windstoten Noord-Hollandse kust

Ook op de Wadden en rond het IJsselmeer komen zondagavond en in de nacht zware windstoten voor van 75 tot 85 km per uur. Aan zee kan de wind tijdens buien pieken naar 95 km per uur. Halverwege de nacht neemt de wind in kracht af, maar ook maandag blijft het nog hard waaien, meldt Weeronline.