Plunderaars vertraagden noodhulp

„Als je ter plekke niet veilig kunt werken, kun je ook geen hulpgoederen uitdelen”, stelt Olav Burger, hoofd van het Kustwachtvliegveld Hato dat het logistieke draaipunt is voor de hulp naar het getroffen Caribische eiland.

„De eerste dagen hebben we alleen maar zwaarbewapende mariniers, leden van de Koninklijke Marechaussee en politiemensen van de korpsen Curacao en Aruba die kant op moeten sturen.” Al dat personeel vertrok vanaf het vliegveld van de kustwacht. Dat heeft ontegenzeggelijk de verstrekking van directe noodhulp aan de eilandbewoners vertraagd.

Burger reageert op berichten dat één dag na de passage van orkaan al dure winkels zoals juweliers in Philipsburg werden overvallen. Ook zouden gewapende lieden van hotelkamer naar hotelkamer zijn getrokken om toeristen te overvallen.

Met haar enorme windkracht was Irma van ongekende omvang en impact voor het Nederlandse Koninkrijk, veel sterker nog dan de orkaan Luis die Sint Maarten ruim twintig jaar geleden trof. Maar de anarchie en plunderingen hebben Burger misschien nog wel meer verbaasd. „Dat is iets anders dan in uiterste nood een flesje water meepakken.”