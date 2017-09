Neijman is voorzitter van stichting Second chance foundation, dat normaal gesproken een dierenasiel in Spanje steunt. „Maar onze dierenliefde kent geen grenzen”, zegt ze. Nadat ze hoorde over de verwoestingen op het eiland heeft ze direct contact gelegd met het enige dierenasiel op het eiland.

„Via via kwam ik bij één van de vrijwilligers uit die toegang tot internet had. Voor de orkaan Sint-Maarten verwoestte waren er 120 honden in het asiel ondergebracht. Ook werd er voor paarden en katten gezorgd. Veel dieren zijn tijdelijk bij eilanders ondergebracht. Maar het voer raakt op en veel buitenkennels zijn verwoest.”

De dierenarts die Neijman sprak, vertelde dat al zijn vaccinaties zijn bedorven. „Door de stroom die uitgevallen is. Ook is er behoefte aan medicijnen en kuren tegen bijvoorbeeld teken en wormen. Alles om te voorkomen dat de dieren ziek worden of infecties gaan verspreiden.”

Een van de vrijwilligers van het asiel loopt nu dagelijks een rondje om de zwerfhonden te voeren. „Veel dieren zijn dakloos geworden, omdat ze weggelopen zijn of omdat hun baasjes niet meer de middelen hebben om voor ze te zorgen.”

Naar alle verwachting kan de stichting deze week nog een lading spullen via Curaçao naar Sint-Maarten sturen. Neijman: „Omdat we bij een inzamelingsproject voor de bewoners zijn aangehaakt, kan alles al snel die kant op.”