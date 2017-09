Antje (89) wijkt niet voor Irma

Terwijl Florida zich uit de voeten maakt voor de meest krachtige storm uit de geschiedenis, pompt Antje met haar 89 lentes uit voorzorg het water uit het zwembad achter haar flamingoroze woning. Ze woont aan Royal Road, een rustige straat in Venice op slechts enkele honderden meters van de Golf van Mexico. Volgens de voorspellingen komt Irma hier maandagochtend op volle kracht overheen. De gemeente heeft de elektriciteit al uitgeschakeld en alle winkels in de wijde omgeving zijn gesloten. Er wordt in dit gebied gewaarschuwd voor vloedgolven tot wel 4,5 meter.

Zandzakken

Net als miljoenen anderen heeft ook Antje de dwingende oproep gekregen om te evacueren. Maar ze piekert er niet over. Samen met haar dochter Ingrid Smith, die in de buurt woont, blijft ze thuis om voor de katten te zorgen. Moeder en dochter hebben water en voedsel in huis gehaald. Genoeg om zeker een week op te teren. De ramen en deuren zijn gebarricadeerd met houten schotten. Zandzakken liggen voor de deur. „Als de storm op zijn zwaarst is, schuilen we in de badkamer. Samen met de katten”, vertelt Ingrid die ook tijdens de storm bij haar bejaarde moeder blijft. De smeekbedes van Ingrids dochter Melissa ten spijt. Zij schreef haar moeder een bericht waarin ze smeekte dat ze zo snel mogelijk weg zou gaan. „Irma komt letterlijk op je af. Ik wil je niet bang maken maar er is een opvangplek in Sarasota die ook de katten wil hebben. Stap verdomme in de auto!” Maar de katten waren van Antjes man Ed, die enkele maanden geleden overleed, en die wil ze ten koste van alles beschermen.

Antje en Ingrid zijn niet de enige in Florida die de orkaankracht van Irma thuis afwachten. Voor de meeste thuisblijvers geldt echter dat het tegen wil en dank is. Schuilkelders zijn overbevolkt en het verkeer op de twee grote wegen richting het noorden zit al tijden muurvast. „Er zijn veel ouderen in Florida. Sommigen kunnen niet rijden of ze hebben het geld niet om te vertrekken”, vertelt Ingrid.

Ook is er volgens haar onvoldoende benzine beschikbaar om iedereen die met de auto weg wil te voorzien. „Tankstations krijgen nog wel brandstof, maar het is vaak al op voordat de rij voor de pomp is verdwenen.” Tot slot roept ze iedereen op om voor de achterblijvers te duimen. „Als strijders moeten we er mentaal en fysiek klaar voor zijn. Alle aanmoedigingen zijn meer dan welkom terwijl wij ons aan het voorbereiden zijn om deze storm te verslaan.”