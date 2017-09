Plasterk: Koning en ik maandag naar Sint-Maarten

Volgens Plasterk is het nu „veilig genoeg” om naar de bovenwindse eilanden te gaan.

De PvdA-bewindsman deed zijn uitspraken nadat hij met de koning het Curaçaose ziekenhuis bezocht waar de slachtoffers en patiënten vanuit Sint-Maarten liggen. “Indrukwekkend”, noemde Plasterk dat bezoek in Willemstad. Hij zegt ook onder de druk te zijn van de hulpverleners.

De koning en de minister spraken onder meer een mevrouw met een hoofdwond die ze had opgelopen omdat de ruiten van haar huis naar binnen kwamen. “Maar er was ook goed nieuws”, zei minister Plasterk. “Ik sprak ook een vrouw die is bevallen van een gezonde baby. Maar ja, voor haar is het haar eerste kind en de rest van de familie zit nog vast in Sint-Maarten…”

Kritiek dat er te weinig wordt gedaan wijst de minister van de hand. “Er worden nu heel veel mensen ingezet, nu weer 150 erbij.”

Plasterk na afloop bezoek ziekenhuis waar geëvacueerden Sint Maarten liggen pic.twitter.com/eU1NgblNa6— Jorn Jonker (@Jorn) September 10, 2017