Een Hercules C-130 is aangekomen op het vliegveld van Curacao met evacuees vanaf Sint-Maarten.

Belangrijkste evacuaties Sint-Maarten afgerond

1 uur geleden

DEN HAAG - De evacuatie van mensen met een medische urgentie van Sint-Maarten is afgerond. Dat had de hoogste prioriteit. Het ging bijvoorbeeld om patiënten die een nierdialyse nodig hadden, of mensen die net een operatie achter de rug hadden.