Huis Baudet opnieuw besmeurd

„Wij hebben daar onderzoek gedaan en onderzoeken nu wat precies de vervuiling is en wie dat heeft aangebracht. In elk geval is er aan de buitenkant vervuiling waargenomen. Onduidelijk is of het ook naar binnen gekomen is”, aldus de woordvoerster.

In de woning werden met wattenstaafjes monsters van de deurmat en een stinkende substantie genomen. Afgelopen donderdag werd de voordeur van Baudet ook al beklad. Toen werd de actie opgeëist door linkse activisten die zich het ’Radicaal Anarchistisch Feministisch Front’ noemen.