Rode Kruis schat schade in met kaart en foto's

Vorige week hebben honderd mensen in een dag tijd een gedetailleerde kaart gemaakt van bebouwing en wegen op Sint-Maarten. De vrijwilligers brachten 5500 gebouwen en 194 kilometer weg in beeld. Maandag worden over die kaart zo’n duizend foto’s gelegd die Defensie vanuit een helikopter maakte nadat de orkaan zijn verwoestingen aanrichtte. Zo is te zien wat er eerst wel stond en wat nu verdwenen of kapot is.

„Als dat beeld er is weten we waar welke hulp nodig is, want er zijn nog gedeeltes van het eiland die nog niet zijn bereikt”, zegt een woordvoerder van het Rode Kruis.