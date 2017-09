premium

Zorgen om Eritrese vrouwen in azc’s

1 uur geleden

Amsterdam - Hulpverleners van asielzoekerscentra in Nederland maken zich ernstige zorgen over jonge Eritrese vrouwen is asielzoekerscentra. De zorgen gaan over seksuele uitbuiting en heftige duivelsuitdrijvingsrituelen. Daarnaast zijn er signalen van mensenhandel. Dat blijkt uit onderzoek van de universiteit van Tilburg.