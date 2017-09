Camera’s in reclameborden voorlopig uit

Volgens Exterion tellen de sensoren hoeveel mensen er langs het scherm lopen. Er worden geen opnames gemaakt, beelden worden niet bewaard en de camera’s kunnen niet zien om wie het gaat, benadrukt het bedrijf.

De Autoriteit Persoonsgegevens weet nog niet of de sensoren zijn toegestaan. In zijn algemeenheid mogen mensen pas worden gefilmd wanneer ze toestemming hebben gegeven, en moet het ze vrij staan om te weigeren. Maar als camerabeelden niet bijhouden om wie het gaat, is er geen sprake van persoonsgegevens en gaat de autoriteit er niet over.