Koning spreekt premier Sint-Maarten

Verder staat in Sint-Maarten een ontmoeting met medewerkers van het vliegveld van Philipsburg op de agenda. De luchthaven is cruciaal voor de hulpverlening. Daarna maken de koning en Plasterk een rondrit over het eiland waarbij onder meer met hulpverleners, politie en militairen wordt gesproken. De veiligheidssituatie op het eiland is fragiel, zei premier Mark Rutte zondag.

Ook gaan ze langs bij het ziekenhuis, het Sint-Maarten Medical Center. Hier worden ze voorgelicht door de medische staf. Het bezoek wordt afgesloten bij het uitzichtpunt Point Blanche in het zuidoosten van het eiland. Hier worden de koning en de minister bijgepraat over de situatie van de haven en de watervoorziening.

Zondag kwamen Willem-Alexander en Plasterk aan op de Antillen om de mensen een hart onder de riem te steken en zich op de hoogte te stellen van de hulpverlening. Op Curaçao gingen ze langs bij medische evacués van Sint-Maarten, de marinebasis Parera en het kantoor van de meteorologische dienst.