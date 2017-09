Politie zet reddingshond burger vaker in

Afgezien van de inzet van eigen reddingshonden maakt de politie via de SIN nu al gebruik van reddingshondenorganisaties van burgers. Politiewoordvoerder Dennis Janus: „Deze samenwerking vergroot onze capaciteit naar ongeveer zestig honden. Deze aangekondigde intensievere samenwerking, moet de capaciteit nog verder omhoog brengen.”

Als onderdeel van de nauwere samenwerking gaat de politie voortaan twee keer per jaar samenwerken met aan de SIN verbonden burgerteams. Verder is het de bedoeling dat het aantal burger-reddingshondenorganisaties dat aan de SIN is verbonden, wordt uitgebreid. Reddingshonden zijn krachtig en wendbaar en daarom zeer geschikt bij het lokaliseren van overlevenden, bijvoorbeeld na een natuurramp.