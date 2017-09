Rampenbestrijder: Sint Maarten hoog op lijstjes

„Wat betreft dodental misschien niet, maar als je kijkt naar de verwoesting die deze orkaan op dit eiland achter heeft achtergelaten, dan staat het hoog op het lijstje van wat wij ooit hebben meegemaakt”, zegt de gepensioneerde brandweerman uit Canada.

Omdat de kraanwatervoorziening door de storm is kapotgeslagen, verzorgt Global Medic onder meer het maken van drinkwater in het ziekenhuis. „We kunnen als het ware zwembadwater pakken, dat bewerken, en daarna kun je het zo opdrinken.” Ook helpt ze het Nederlandse leger met drones om de schade in kaart te brengen.

Foto: EPA

Eerdere operaties voor Global Medic brachten McNamara naar onder meer Sri Lanka. „Daar verzwolg een modderstroom een compleet dorp. Alleen een paar stukjes dak zag je er nog bovenuit steken. Het eiste meer dan honderd dodelijke slachtoffers.” Collega’s uit zijn vierkoppige team zijn net terug van Haïti dat ook een orkaan om de oren kreeg.

„Het verschil tussen Sint Maarten en Haïti”, zegt McNamara, met achter hem drie enorme lichtmasten rond een sportveld die als luciferstokjes zijn omgeknakt - is dat dit de eerste wereld is. De opbouw duurt vele maanden, maar het gaat veel sneller dan in een arm land.”

Het lage dodental op Sint Maarten is misschien wat hem nog het meest verbaast. Zeker gezien alle ravage, van weggeslingerde boten en containers tot zelfs vrachtwagens die op hun kant zijn gesmeten. „We moeten nog een aantal zoekacties doen, dus de kans bestaat dat we nog meer slachtoffers tegenkomen.”