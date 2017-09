Wielklem terug van weggeweest

In de nieuwe aanbesteding ’Wegslepen voertuigen’ heeft de gemeente Utrecht een aparte paragraaf opgenomen voor de wielklem. Daaruit blijkt dat bedrijven die de opdracht in de wacht willen slepen over het bescheiden aantal van ’minimaal 10 wielklemmen’ moeten beschikken.

In principe moet binnen twintig minuten na een telefonische melding (door een controleur van de gemeente) de wielklem zijn aangebracht. Als binnen 24 uur wordt betaald, gaat de klem er weer af.

’Rest draait er voor op’

CDA-fractievoorzitter Sander van Waveren pleit al jaren voor de invoer van de wielklem om wanbetalers succesvol te kunnen dwarsbomen wanneer naheffingen consequent niet betaald worden. „De rest van de samenleving draait er voor op.” Zijn warme pleidooi in 2014 kon echter niet op steun van de meerderheid van de raad bogen. Het aanbrengen en verwijderen van een wielklem is kostbaar en kan veel agressie opwekken.

In september 2016 werd de wielklem genoemd in de nota Parkeren in Utrecht. Daarin wordt gerefereerd aan de mate ’waarin Utrecht gezien wil worden als een gastvrije stad voor buitenlanders’. Toen bleek ook dat van de 2,6 miljoen euro aan naheffingsaanslagen parkeerbelasting ongeveer 6 procent (155.000 euro) bestemd is voor buitenlandse parkeerders, maar nooit wordt betaald. Met Oost-Europese landen en Frankrijk bijvoorbeeld zijn geen afspraken gemaakt over de uitwisseling van kentekens. De gemeente Utrecht heeft wel verdragen gesloten met België, Duitsland en Polen.

Aanbesteding

Donderdag gaat Van Waveren op basis van de aanbesteding mondelinge vragen aan het gemeentebestuur stellen. Zo wil hij weten voor welke doelgroepen en gebieden het college de wielklem wil inzetten, en hoe de inzet gecommuniceerd wordt.

Van Waveren pleit voor een grote sticker op het betreffende voertuig met de tekst ’Deze auto heeft meerdere boetes openstaan, Utrecht pakt wanbetalers aan!’ „En dat duidelijk is dat niet elk oud omaatje dat 5 minuten te laat bij de dokter vandaan komt, direct een klem heeft.”

Start 1 december

Volgens de aanbesteding gaat de overeenkomst tussen gemeente en het wegsleepbedrijf dat de opdracht in de wacht sleept op 1 december in. Werknemers moeten bestand zijn tegen automobilisten die met bankbiljetten wapperen om onder de klem uit te komen.

Bij de Universiteit Utrecht en het UMC kunnen al wielklemmen aangebracht worden. Dat betreft eigen terrein.