Huurder krijgt in acht uur nieuwe badkamer

Stof, geluidsoverlast en dagenlang niet kunnen douchen: bewoners zien vaak als een berg tegen de verbouwing van de badkamer op. ,,We vroegen ons af of dat niet anders kon”, zegt Angela Fischer, projectmanager bij Mitros. ,,Kan een badkamer ook in acht uur tijd gerenoveerd worden?”

Om die vraag te beantwoorden werd de Badkamer Challenge georganiseerd: een zoektocht naar een doorbraak in renovaties om deze sneller, beter en goedkoper te maken. De twee winnende plannen werden uitgevoerd in een leegstaand pand van Mitros in Overvecht. De badkamers van Coen Hagedoorn Onderhoud BV en Badkamer in één dag, een samenwerkingsverband van ERA Contour, Hemubo, Rutges Vernieuwt en Smits Vastgoedzorg, waren gisteren te bewonderen.

Trots staat Timo Stoopman van Badkamer in één dag in ’zijn’ badkamer. De moderne badkamer ziet eruit alsof er veel tijd in heeft gezeten, maar was in acht uur klaar. ,,De grootste uitdaging was een ontwerp bedenken waarbij we niet hoefden te voegen, lijmen of kitten, want dat moet lang drogen. Als de uitdaging acht uur is, dan moet de bewoner ook echt na acht uur kunnen douchen.”

Het ontwerp van Hagedoorn oogt klassieker door het gebruik van bekende materialen zoals witte tegels en sanitair. Beide ontwerpen bestaan uit kant-en-klare pakketten die van te voren op maat worden gemaakt. Bij Badkamer in één dag worden de wandpanelen op de bestaande tegels vastgeklikt en bij Hagedoorn worden deze gelijmd. Lawaaierige klussen zoals tegels slopen zijn zo niet meer nodig.

De komende periode worden de puntjes op de I gezet. ,,Leuk dat het in acht uur kan, maar het moet ook echt van kwaliteit zijn, lang meegaan en goed te onderhouden zijn”, zegt Fischer. ,,Dat gaan we nu testen.”

Het is de bedoeling dat de bewoners van panden van Mitros in de toekomst via een online systeem zelf hun droombadkamer samenstellen en bestellen. ,,Dan kan je als huurder jouw verbouwing plannen wanneer jij wil. Je levert ’s ochtends de sleutels in en als je thuis komt heb je een nieuw badkamer”, zegt Fischer. ,,Als we zeker weten dat deze badkamers ook in de praktijk bevallen, dan gaan we dit concept uitbreiden naar panden in heel Utrecht en Nieuwegein.”