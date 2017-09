Bestuursleden Vindicat zijn beurs kwijt

Het staken is een directe reactie op een bezoek van Vindicat-leden aan een sushirestaurant. Volgens nog onbevestigde berichten zouden de studenten flink hebben huisgehouden in het restaurant. Hoewel het politieonderzoek naar het incident nog loopt, hebben de onderwijsinstellingen al besloten dat de beurs per direct wordt gestaakt.

„De bestuursbeurs wordt per direct bevroren. Ze krijgen het geld niet meer gestort. Bij goed gedrag wordt het bedrag aan het eind van het studiejaar alsnog overgemaakt”, zegt woordvoerder Gernant Deekens van de Rijksuniversiteit Groningen. Goed gedrag betekent, zo zegt Deekens „dat er zich dit jaar geen enkel incident meer mag voordoen.”

ZIE OOK: Studenten Vindicat slopen sushi-zaak en Studenten bedreigd: ’Vindicat sloopte Sushi-zaak niet’

Foto: GinoPress B.V.

Alleen als er geen nieuwe misdragingen zijn, kan Vindicat nog aanspraak maken op financiële ondersteuning. Rector magnificus Elmer Sterken van de RUG: „Vindicat moet meer dan ooit aantonen dat ze onacceptabel gedrag van leden wil voorkomen.” Op jaarbasis krijgt Vindicat ruim 33.000 euro van de onderwijsinstellingen in de vorm van beurzen voor bestuursleden.