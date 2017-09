Regering Sint-Maarten tevreden over Nederland

„Het zal sneller gaan dan veel mensen denken, maar er is heel veel geld voor nodig”, stelt de vertegenwoordiger van Sint-Maarten. „We waren heel goed voorbereid. Een orkaan van categorie vijf plus is niet perfect voor te bereiden.”

De minister verwacht veel van Nederland, maar vindt niet dat Sint-Maarten nauwere banden aan moet gaan met ons land. Critici vragen zich af of het land simpelweg niet te klein is. De gevolmachtigd minister wil van zo’n discussie weten. „Het is niet noodzakelijk. Het is gewoon een grote ramp”, reageert Doran-York.

Financiële hulp

Minister Koenders (Buitenlandse Zaken) verwacht dat de Europese Unie met financiële steun komt. „Wij vinden in ieder geval dat iedereen moet kunnen profiteren van dat geld”, zegt de bewindsman.

Er zijn twijfels over de vraag of Sint-Maarten als autonoom land kan rekenen op steun uit het rampenfonds van Brussel. Het land is namelijk geen onderdeel van de Europese Unie.

De openbare orde komt langzaam weer onder controle, zegt minister Blok (Veiligheid en Justitie). De bewindsman meldt dat de gevangenis weer in gebruik is en dat militairen druk bezig zijn om de plunderingen terug te dringen.