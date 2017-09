’Liftvandaal’ Haarlem gezocht

Het gaat om een van de twee liften van de 106 aanleunwoningen in het complex aan de Leonard Springerlaan. „Het gaat steeds om de lift in het midden van de gang. Aan de hand van de schade kunnen we constateren dat iemand met zijn scootmobiel regelmatig hard tegen de deuren van de lift aanrijdt, waardoor die ontzet raken en de liftkooi vastloopt. We hebben geen idee om wie het gaat”, vertelt Van der Pot tegen het Haarlems Dagblad.

’Het is een raadsel’

Waarschijnlijk gaat het om een bewoner met een grote scootmobiel. „Want onze liften zijn ruim opgezet. Je moet wel erg je best doen om daar brokken te maken. Die grote scootmobiels zijn breder en hebben vier wielen. Maar dan nog, je kunt er ook heel langzaam mee rijden. Dus wat er gebeurt, is ons een raadsel. Misschien moeten we stootbumpers aanbrengen.”

Een zoektocht naar de mogelijke dader heeft nog niets opgeleverd. „We hebben de bewonerslijsten bekeken wie het zou kunnen zijn. Er is ook gesproken met nieuwe bewoners, maar niemand weet er iets van. We hebben een oproep gedaan in een nieuwsbrief met het verzoek aan de betrokken persoon zich alsjeblieft te melden. We zijn niet boos, maar we willen dit graag oplossen. Misschien kunnen we hem of haar helpen.”

’Gelukkig nog wat eten in huis’

De bewoners van het Reinaldahuis worden gedupeerd door de kapotte lift. Afgelopen weekend was het weer raak. Bewoner Piet Boukes zit in een aanleunwoning op de vierde etage. „De lift deed het niet vanaf vrijdagmiddag tot maandagochtend. Ik ga altijd beneden eten met veel andere bewoners, maar dat kon niet. De andere lift is voor mij te ver. Gelukkig had ik nog wat eten in huis en heb me gered. Maar het is ontzettend vervelend, drie dagen geen lift.”

De monteur was er wel snel bij, maar hij had niet het juiste onderdeel bij zich. „Daarom duurde het tot maandag voordat de lift gerepareerd kon worden”, aldus beheerder Ronald van der Pot.