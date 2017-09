Limburg staat afschieten beschermde bever toe

Bevers zijn beschermde dieren. Om doden mogelijk te maken past de provincie het faunabeheerplan tot 2020 aan.

Medio vorig eeuw waren de dieren uitgestorven in Limburg, maar rond de eeuwwisseling waren ze weer terug en sindsdien groeit hun populatie.

Vorig jaar telde Limburg 625 bevers. Op sommige plaatsen veroorzaken deze overlast, zoals het bouwen van dammen in beken bij kwetsbare natuur- en landbouwgebieden en het ondermijnen van dijken.

Het verplaatsen van bevers binnen of buiten Limburg is niet mogelijk, aldus de provincie. Om die reden rest in sommige gevallen slechts het doden van de dieren.

Limburg mikt op maximaal 500 bevers, in gebieden die daartoe geschikt zijn.

De Partij voor de Dieren noemde de maatregel dinsdag een schande. Er zijn andere oplossingen, vindt deze partij.