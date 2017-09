Drugsbende ronselde leerlingen op Rotterdamse scholen

Overigens werden ook meerderjarige Rotterdamse jongens ingezet, die evenals hun jongere kompanen vaak afkomstig zijn uit zwakkere sociale milieus of jeugdinstellingen. Inmiddels zijn er vorig jaar al zo'n twintig minderjarige Rotterdammers aangehouden die in België in hotels of drugspanden werden ondergebracht om vervolgens drugs te dealen.

Derde aanhouding

Twee mannen die ervan verdacht worden runners van drugs naar België te hebben geronseld staan binnenkort voor de Rotterdamse rechtbank. Het afgelopen weekeinde werd nog een derde man, een 25-jarige man uit Roosendaal in Spanje aangehouden.

De mannen kwamen volgens justitie in beeld in het onderzoek naar de minderjarige drugskoeriers in het Belgische Sint-Truiden. Daar zijn vijf personen aangehouden. Bij de arrestaties in België en Nederland zijn drugs, wapens, geld en gsm’s gevonden. Jeugdinstellingen en scholen in Rotterdam zijn inmiddels op de hoogte gebracht.