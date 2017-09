Dat is ruim een verdubbeling van het tot zondag opgehaalde bedrag. Toen was 1,5 miljoen euro gedoneerd.

Vrijdag is de Nationale Actiedag ‘Nederland helpt Sint Maarten’. Vanuit het actiecentrum in het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum zullen radio en televisie de hele dag aandacht besteden aan de gevolgen van orkaan Irma. ,,De opbrengst van Giro 5125 is tot nu toe 3,2 miljoen euro, maar er is nog veel meer nodig,'' zegt het Rode Kruis.