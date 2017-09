Ruim vijf jaar cel voor gewelddadige tbs'er

De man, Frans T., heeft op 24 oktober vorig jaar een medewerkster van tbs-kliniek De Rooyse Wissel in het Limburgse dorpje Oostrum ernstig mishandeld.

Recidivist

T. werd vrijgesproken van poging tot doodslag. De rechtbank veroordeelde hem tot vier jaar cel plus vijfhonderd dagen. Die vijfhonderd dagen is de tijd die hij eerder werd vrijgelaten tijdens het uitzitten van een vorige straf. In 2013 werd hij namelijk tot vijf jaar cel veroordeeld voor verkrachting en poging tot doodslag op een andere medewerkster van een tbs-kliniek.

In de proeftijd na zijn vervroegde vrijlating pleegde hij het misdrijf in Oostrum. Daarbij mishandelde hij een medewerkster zeer ernstig en dwong hij haar zich deels te ontkleden. Vlak daarvoor had hij de vrouw een activiteitenruimte in getrokken, om haar vervolgens een kwartier lang zwaar toe te takelen. Hij hield op toen een andere medewerker de ruimte binnenliep en de zwaar gewonde vrouw kon vluchten.

Ritalin

Voorafgaand aan zijn daad had T. zo’n vijftig tabletten van het medicijn ritalin geslikt. De man raakte daarvan „opgewonden.” Ook bij de verkrachting van de andere tbs-medewerkster in 2013 had hij ritalin geslikt. Dat hij dat op 24 oktober 2016 weer deed, neemt de rechtbank hem zeer kwalijk. Verder telde de rechtbank zwaar mee dat de man eerder al wegens seksuele delicten was veroordeeld.

Na afloop van de celstraf komt de man opnieuw in tbs.