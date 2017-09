Kruidvat blijft blinde Brabantse hulp weigeren

Ingrid van der Kranen wilde begin dit jaar aan de arm van een medewerker door de Vughtse winkel aan het Moleneindplein lopen zodat zij de producten kon voelen en vragen kon stellen. Het personeel stelde op haar beurt voor om de boodschappen voor haar te halen. Daarna kon ze haar vragen stellen en de artikelen aanraken, schrijft Omroep Brabant.

Huidziektes

Volgens Van der Kranen waren de medewerkers in kwestie bang voor besmettelijke huidziektes of drugsgebruik. De Brabantse voelde zich gediscrimineerd en schakelde antidiscriminatiebureau Radar in. Volgens Radar vond A.S. Watson, het moederbedrijf van Kruidvat, fysiek contact met klanten te belastend voor medewerkers.

Een woordvoerder van Kruidvat laat aan Omroep Brabant weten: „Veel klanten, maar ook medewerkers stellen het niet op prijs om aangeraakt te worden. Dat kan te maken hebben met veiligheid of - zoals in dit geval - hygiëne.

De zegsvrouw meent dat Kruidvat respect heeft voor de uitspraak van de College voor de Rechten van de Mens, maar zegt dat de drogisterijketen geen maatregelen neemt. Dat kan overigens: een uitspraak van het college is niet bindend. De woordvoerder zegt de kwestie te betreuren. „Wij willen dat onze klanten tevreden zijn, maar we kunnen dus niet standaard met mensen door de winkel lopen.”

Van der Kranen, die in 2016 deelnam aan de Paralympische Spelen, denkt intussen na over een rechtszaak. De Brabantse zegt dat ze zo’n drie tot vier keer per week aan haar lot wordt overgelaten in een winkel. „En ik ben niet de enige met dit probleem.”